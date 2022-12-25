Карл III впервые выступил с рождественским обращением к нации

Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации в честь Рождества.

Как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, речь была записана в капелле Святого Георга в Виндзорском замке, где покоятся королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Начало своего обращения Карл III посвятил кончине матери и выразил благодарность людям, которые писали слова поддержки ему и королеве-консорту Камилле.

Король упомянул рождественскую песню "О, малый город Вифлеем", в которой поется о вечном свете. "Вера моей матери в силу этого света была частью ее веры в бога, а еще и веры в людей, которую я разделяю всем сердцем", - сказал он.

В своей речи Карл III отметил, что в основе общества - вера в необычайную способность каждого человека приносить свет в жизнь других. Он отдал дань уважения военным и медикам, а также благотворительным организациям и людям, которые жертвуют средства и еду нуждающимся.

"Рождество, конечно, является христианским праздником, но силу света, преодолевающего тьму, приветствуют вне рамок веры. Поэтому, какой веры бы вы ни были, даже если вы не относите себя ни к одной, в этом животворящем свете и истинном смирении нашего служения другим, я верю, мы сможем найти надежду для будущего", - сказал Карл III, призвав всех радоваться празднику и пожелав мира, счастья и вечного света.