В ООН призвали вернуть посольства западных стран в Афганистан

У Запада есть интересы в Афганистане, в том числе борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, считает заместитель спецпосланника ООН в республике Маркус Потцель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет в воскресенье Die Welt.

По его словам, поэтому западные страны должны вернуть свои представительства в Кабул.

"Я призываю, чтобы здесь снова было представлено больше западных стран", — отметил Потцель, также добавив, что это поможет улучшить оценки ситуации в республике.

Как указал представитель ООН, присутствие западных дипломатов в Кабуле необязательно будет означать признание новых властей, в том числе представителей группировки "Талибан". Он также подчеркнул, что одной экстренной помощи Афганистану недостаточно.