Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

В ЕЦБ заявили, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку

Европа Материалы 26 декабря 2022 10:33 (UTC +04:00)
В ЕЦБ заявили, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку

Читайте Trend в

Глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что за период с настоящего времени и до июля 2023 года ЕЦБ достигнет "довольно приличных темпов ужесточения", повышая ключевую ставку на половину процентного пункта, прежде чем к лету она достигнет своего пика. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на Прайм.

"Самым большим риском для нас по-прежнему остается сделать слишком мало, — сказал он в интервью. — Мы находимся лишь в начале второй половины пути".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости