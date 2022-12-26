В ЕЦБ заявили, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку

Глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что за период с настоящего времени и до июля 2023 года ЕЦБ достигнет "довольно приличных темпов ужесточения", повышая ключевую ставку на половину процентного пункта, прежде чем к лету она достигнет своего пика. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на Прайм.

"Самым большим риском для нас по-прежнему остается сделать слишком мало, — сказал он в интервью. — Мы находимся лишь в начале второй половины пути".