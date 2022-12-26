Глава агентства ЕС прогнозирует дальнейший рост числа просителей убежища в Евросоюзе

Глава Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) Нина Грегори полагает, что число просителей убежища в Европейском союзе в будущем продолжит расти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совершенно очевидно, что в обозримом будущем будет продолжаться рост числа заявок", - заявила Грегори в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе "Функе". При этом она отметила, что характерными чертами современного мира являются нестабильность и угрозы безопасности. "К сожалению, они не временные", - констатировала глава ведомства. В то же время она подчеркнула, что геополитические события, произошедшие в 2021 и 2022 годах, оказали прямое влияние на потребность в международной защите и привели к увеличению числа перемещенных лиц в странах Евросоюза.

В период с января по октябрь нынешнего года в ЕС было подано почти 790 тыс. заявлений о предоставлении убежища, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако данный показатель, по словам Грегори, остается ниже, чем в 2015 и 2016 годах - времена миграционного кризиса в Европе. По информации Агентства ЕС по вопросам убежища, большинство просителей прибывают из Сирии, Афганистана и Турции. В Германии в последнее время также наблюдается рост числа лиц, ищущих убежища.