Забастовки железнодорожников в Британии обернулись транспортным хаосом

Забастовки работников британских железных дорог привели к тому, что тысячи жителей Соединенного Королевства в рождественский период были вынуждены поменять свои планы и отказаться от посещения друзей и членов семьи. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT проводит стачки в самый разгар рождественских праздников в стране - между 18:00 24 декабря и 05:59 27 декабря. Основное требование профсоюза - повысить размер зарплат, не прибегать к сокращениям сотрудников и не ухудшать условия их труда. Переговоры с Network Rail, отвечающей за обслуживание большей части британской железнодорожной инфраструктуры, не сняли разногласий.

Издание отметило, что в понедельник с проблемами, в частности, столкнулись жители Великобритании, которые планировали добираться до аэропорта Станстед близ Лондона на экспресс-поездах. Об отмене поездов из Лондона в Париж, Брюссель и Амстердам вследствие забастовок также объявила компания Eurostar.

Вместе с тем автобусные операторы National Express и Megabus, наоборот, проинформировали о резком увеличении числа клиентов. Автомобильная ассоциация помощи на дорогах AA добавила, что в понедельник на британских трассах ожидается увидеть свыше 15 млн автомобилей: традиционно 26 декабря многие британцы принимают участие в рождественских распродажах или посещают футбольные матчи, которые не прекращаются в праздничный период.

Великобританию в декабре охватила волна забастовок на фоне резкого роста инфляции - она составила рекордные почти за 40 лет 10,7%, и падения реальных доходов населения. Помимо железнодорожников в них участвуют пограничники, медсестры, водители скорой помощи, сотрудники, принимающие экзамены по вождению, почтальоны.