Handelsblatt сообщила о скором подорожании газа в Германии на 112%

С нового года электроэнергия для потребителей в Германии подорожает на 44 процента в сравнении с показателем осени 2021 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на РБК.

В Германии потребители газа с нового года начнут платить в среднем на 112 процентов больше, чем осенью 2021 года, а электроэнергия подорожает на 44 процента. Об этом свидетельствуют данные компании Verivox, предоставленные изданию Handelsblatt.



Как отмечает газета, несмотря на то, что цены на электроэнергию и газ покрываются за счет федерального бюджета, потребители в Германии сталкиваются со значительно более высокими счетами.



Для семьи с годовым потреблением 4 тыс. кВт·ч счет за электроэнергию в 2023 году составит 1764 евро. Без поддержки властей семья заплатила бы на 56 евро больше. Таким образом, эффект ценового тормоза составляет 5 процентов.

Семья с годовым потреблением газа в 20 тысяч кВт·ч получит счет в размере 2 756 евро, что в два раза больше, чем раньше.