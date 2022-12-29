В Чехии сообщили о заполненности газохранилищ на 84%

Газохранилища в Чехии заполнены на 84%, запасы газа составляют в республике 2,917 млрд куб. м. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду Czech News Agency (CTK), ссылаясь на министра промышленности и торговли страны Йозефа Сикелу.

С прошлой пятницы запасы газа в чешских хранилищах увеличились на 42 млн куб. м. Установившаяся в республике теплая для конца декабря погода позволяет успешно реализовывать меры по экономии потребления газа. Они действуют из-за проблем с его поставками, связанными, как отметило агентство, с событиями в Украине.

В Чехии потребление газа в текущем отопительном сезоне снизилось более чем на 20% по сравнению с предыдущем сезоном. Правительство республики намерено сэкономить за эту зиму 800 млн куб. м газа. Общий объем газохранилищ страны составляет 3,5 млрд куб. м. В этом году они заполнены выше уровня предыдущих лет.