Италия одобрила бюджет на 2023 год размером €35 млрд

Верхняя палата итальянского парламента выразила правительству доверие по вопросу бюджета. Как сообщила в четверг газета La Repubblica, за проголосовали 107 сенаторов, против высказались 69, воздержался 1 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, в Италии официально утвержден бюджет на следующий год размером €35 млрд, из которых более €20 млрд будут направлены на меры по поддержке семей и бизнеса на фоне роста цен на энергоносители.

"Я считаю это выполненной миссией. Составленный в рекордно короткие сроки <...>, представленный нами бюджет соответствует обязательствам, взятым перед избирателями. Сначала он завоевал доверие рынков и европейских институтов, а теперь, что еще более важно, доверие парламента", - отметил министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также выразила удовлетворение, открывая в четверг пресс-конференцию по итогам года.

Законопроект о бюджете подвергался критике со стороны оппозиции, которая заявляла, что времени на его обсуждение было очень мало. Законопроект был представлен Мелони в ноябре, примерно через месяц после ее вступления в должность. Правительство разрабатывало документ в рекордно короткие сроки в связи с тем, что приступило к своей работе в конце октября, так как впервые парламентские выборы в Италии проходили осенью накануне принятия главного финансового документа.