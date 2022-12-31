Франция 1 января начнет требовать результаты ПЦР-тестов у приезжих из Китая

Франция вслед за Италией и Испанией 1 января 2023 года вводит дополнительные проверки всех путешественников, прибывающих из Китая. Об этом сообщила в пятницу вечером газета Le Monde, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, решение обусловлено последствиями вспышки ковида в КНР. Все прибывающие во Францию на самолетах - прямым рейсом или с пересадкой - должны перед посадкой предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного менее чем за 48 часов до вылета. Ношение маски на борту для этих пассажиров будет обязательным, в аэропортах Франции будет проводиться выборочное тестирование пассажиров на COVID-19.

Как передает газета, соответствующий декрет правительства будет опубликован в субботу. В Минздраве Франции считают эпидемическую ситуацию в Китае "достаточно серьезной", чтобы ввести дополнительные меры контроля. Кроме того, французские власти опасаются роста заболеваемости после 8 января, когда вступит в силу решение правительства КНР об ослаблении карантинных ограничений для въезжающих.