В Чехии зафиксировали рекордную для 31 декабря температуру

Температура воздуха в 18,2 градуса зафиксирована в субботу в Чехии, это рекордный показатель для 31 декабря за почти 300-летнюю историю наблюдения за погодой в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило информационное агентство CTK.

Столь высокая для последнего дня уходящего года температура воздуха была зарегистрирована в пражском районе Коморжаны и поселке Добржиховице. Метеорологи прогнозируют ее сохранение в ближайшие дни. Это связано с тем, что республика оказалась в зоне влияния теплых ветров из Северо-Западной Африки. Предыдущий рекорд, когда ртутный столбик термометра 31 декабря поднялся в стране до 16,3 градуса, зафиксировали в 1935 году.