Полиция Словакии арестовала грабителя инкассаторов после 27 лет розыска

Преступник, находившийся в розыске за ограбление инкассаторской машины в городе Нитра на западе Словакии в 1995 году, арестован. Об этом сообщило во вторник Словацкое радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, грабитель, приговоренный судом заочно к 12 годам лишения свободы, был задержан в Чехии и несколько дней назад передан словацким органам правопорядка. Как установило следствие, он с напарником совершил вооруженное ограбление инкассаторов, украв 12 млн словацких крон (примерно $420 тыс. по курсу 1995 года).

Имя преступника не раскрывается, ему около 60 лет. Он сменил фамилию и место жительства. О судьбе его соучастника и похищенных денег не сообщается.