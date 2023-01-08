В Швеции заявили о готовности присоединиться к противоракетной обороне НАТО

Швеция будет частью европейской противоракетной обороны НАТО, а также воздушного патрулирования стран Балтии. Об этом заявил в своем выступлении на конференции "Народ и оборона" в воскресенье премьер-министр Ульф Кристерссон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Швеция присоединится к инициативе 15 стран. Совместная противоракетная оборона", - отметил он.

По его словам, шведские военно-воздушные силы и ПВО станут "основным вкладом королевства в НАТО", где королевство будет участвовать в воздушном патрулировании стран Балтии. Кроме того, Швеция также "внесет свой вклад в наземную боевую оборону в странах Балтии".

Кристерссон также называл будущее членство Швеции долгосрочным.

Германия и 13 стран - членов НАТО подписали в октябре в Брюсселе декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) - так называемой инициативе European Sky Shield, которая должна помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО. На церемонии подписания присутствовали представители Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии и Чехии. Эстония также заявила о намерении участия в проекте.