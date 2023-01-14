В Чехии возобновилось голосование на выборах президента

Начавшееся в пятницу голосование на выборах президента Чехии, которое проходит два дня, возобновилось в субботу. Около 15 тыс. избирательных участков открылись в 08:00 и будут работать до 14:00. Итоги голосования будут обнародованы вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу активность избирателей на некоторых избирательных участках составила около 50%. Как сообщило информационное агентство CTK, в ходе голосования не было отмечено инцидентов, избиратели проявляют к выборам больший интерес, чем в 2018 году к предыдущим выборам главы государства. Тогда в первый день голосования в первом туре к избирательным урнам пришли около 40% из 8,3 млн избирателей республики с населением около 10,6 млн граждан.

Если избиратели не смогут определить президента из восьми кандидатов в первом туре, второй тур состоится через две недели - 27-28 января.