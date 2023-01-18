Финляндия и Швеция продуктивно обсуждают с Турцией свое вступление в НАТО - Блинкен

Финляндия и Швеция ведут с Турцией очень продуктивный диалог по вопросам, связанным со вступлением двух первых стран в НАТО. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Госдепартаменте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть продолжающийся процесс с участием Турции, Финляндии и Швеции. Я думаю, этот процесс очень продуктивен с точки зрения снятия опасений, которые выразила Турция по поводу своей собственной безопасности. И Финляндия, и Швеция предприняли значительные шаги для урегулирования этих опасений", - сказал он.

"Мы ожидаем, что этот процесс будет продвигаться вперед в ближайшие недели и месяцы. Среди членов НАТО существует твердый консенсус относительно вступления в альянс Финляндии и Швеции. Вы видели это в необычайно быстром подписании протоколов [о принятии упомянутых стран в НАТО], [их] ратифицировали уже 28 из 30 государств НАТО (не ратифицировали Венгрия и Турция - прим. ТАСС) <...>. Мы ожидаем, что процесс, который идет между Турцией, Финляндией и Швецией, будет продвигаться вперед и делать это быстро", - добавил Блинкен.