Уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе опустился ниже 80%

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе опустился ниже 80%. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Общий объём газа в ПХГ региона, по данным на утро 20 января, составляет около 86,5 миллиарда кубометров, следует из информации на сайте GIE. Газохранилища в Европе заполнены на 79,49% (–0,59 процентного пункта за сутки).

Запасы находятся на высоком уровне: в начале прошлого года показатель был ниже 50%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе сообщила, что за восемь месяцев прошлого года сократилось 80% поставок российского газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по её словам, заменить выбывшие объёмы российского голубого топлива, не прибегая к отключениям электроэнергии. В частности, регион значительно нарастил поставки СПГ из США.