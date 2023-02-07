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Швеция запустила высший механизм ЕС по реагированию на ЧС для поддержки Турции

Европа Материалы 7 февраля 2023 00:57 (UTC +04:00)
Швеция запустила высший механизм ЕС по реагированию на ЧС для поддержки Турции

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Швеция, председательствующая в Совете ЕС, инициировала в связи с землетрясением в Турции введение в действие высшей в Евросоюзе системы реагирования на катастрофы - системы Интегрированного политического реагирования на кризисы (IPCR). Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении шведского председательства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Шведское председательство приняло решение 6 февраля активировать систему Интегрированного политического реагирования на кризисы для координации помощи ЕС в ответ на землетрясение в Турции и Сирии. Координационная встреча прошла сегодня во взаимодействии с Еврокомиссией", - говорится в сообщении.

Данная система является наиболее высокой формой ответа на природные и техногенные катастрофы. В отличие от Европейского механизма гражданской обороны, введенного в действие еще утром, в рамках IPCR в постоянную работу по координации поступающей из стран ЕС помощи включены чиновники более высокого ранга из институтов Евросоюза и государств сообщества, а не только специалисты по чрезвычайным ситуациям. В теории это должно ускорять принятие решений и способствовать выделению больших объемов адресной помощи в более сжатые сроки.

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