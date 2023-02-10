Британский регулятор проверит повышение цен на услуги связи на 14%

Британский медиарегулятор Ofcom (Office of Communications) начал проверку в отношении планов телекоммуникационных компаний повысить цены на услуги в среднем на 14%. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обычно при увеличении тарифов операторы исходят из инфляции за предыдущий год и прибавляют к этому показателю около 3,9% (эта надбавка зависит от конкретного поставщика услуг). Поскольку, по официальным данным, уровень роста цен в Великобритании в 2022 составил 10,5%, увеличение тарифов составит свыше 14%, подсчитало издание.

Такая непрозрачная схема стала объектом критики со стороны экспертов. Регулирующий орган прежде всего обеспокоен тем, что "операторы не предоставляют клиентам достаточно информации".

"Мы проверим, необходимы ли более серьезные меры по контролю за телекоммуникационными компаниями", - заявила директор Ofcom по защите прав потребителей Кристина Луна-Эстебан.

Предварительное исследование медиарегулятора показало, что треть британцев, пользующихся услугами мобильной и широкополосной связи, не получили информации о том, в какие сроки и на какую сумму будут повышены тарифы.