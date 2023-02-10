В ВОЗ отметили рост случаев кори в Европейском регионе

Число случаев кори в Европейском регионе значительно увеличилось в 2022 году. Эксперты призывают власти стран региона к срочным действиям для выявления всех лиц, особенно детей, пропустивших вакцинацию против этого заболевания, а также к разработке целенаправленных стратегий. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Европейского регионального бюро ВОЗ.

"После крупных вспышек кори в 2018 и 2019 годах, когда было отмечено почти 200 тыс. случаев, число зарегистрированных случаев кори в регионе сократилось в 2020 году до немногим более 12 тыс. В 2021 году было зафиксировано только 159 случаев кори в 22 странах. Однако в 2022 году этот показатель увеличился: на сегодняшний день это 904 случая в 27 странах", - отмечено в сообщении.

Во время пандемии все страны региона столкнулись с трудностями в плановой доставке вакцин против кори. Охват вакцинацией также сильно различается как между странами, так и внутри них. Также пострадали мероприятия по дополнительной иммунизации, запланированные в нескольких странах региона до начала пандемии. Эксперты ВОЗ полагают, что риск вспышек инфекционных заболеваний вырос на Украине и в Турции.

"Поддержание не менее 95-процентного планового охвата двумя дозами вакцины, содержащей коревой компонент, прервет передачу вируса и предотвратит повторение крупных вспышек. Также крайне важно повышать осведомленность как медицинских работников, так и населения о рисках заболевания", - считают в ВОЗ. Кроме того, организация настоятельно призывает страны обеспечить эпиднадзор за корью для незамедлительного выявления и расследования подозрительных случаев.

Корь является болезнью, которую можно предотвратить с помощью вакцин и которая должна быть ликвидирована в большинстве регионов ВОЗ, в том числе в Европейском. Однако болезнь не исчезла, а риск значительных вспышек только увеличился. В 2021 году был зарегистрирован рекордный показатель: почти 40 млн детей пропустили прививку от кори: 25 млн - первую дозу и 14,7 млн - вторую.