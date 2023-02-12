В ключевых областях Италии началось голосование на выборах в региональные органы власти

Голосование на выборах в региональные органы власти началось в воскресенье в северной - ведущей с экономической точки зрения - итальянской области Ломбардия и столичной Лацио. Участки открылись в 07:00 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего к избирательным урнам приглашаются 12 млн граждан. Помимо глав региональных администраций (губернаторов), избираются члены региональных советов (парламентов). Основная борьба разворачивается между кандидатами от правоцентристской коалиции, ныне находящейся у власти на национальном уровне, и представителями левоцентристских партий, основная из которых Демократическая.

Согласно прогнозам, правящая коалиция закрепит недавний успех после победы на парламентских выборах, что позволило сформировать нынешнее правительство.