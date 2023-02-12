Глава МИД Греции встретится с турецким коллегой в районе землетрясения

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит в воскресенье Турцию, где встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и работающими в зоне землетрясения греческими спасателями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел, которого будет сопровождать его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, в ходе визита встретится с членами греческой спасательной команды, действующей в районах, которым нанесен катастрофический ущерб от недавних землетрясений. Дендиас также посетит оперативный центр в Антакье и будет проинформирован о последних событиях, касающихся усилий по спасению людей из-под завалов, а также возникших потребностях в гуманитарной помощи", - говорится в сообщении греческого МИД.

В пресс-службе ведомства отметили, что "в ходе визита будут также рассмотрены пути дальнейшего содействия Греции в преодолении разрушительных последствий землетрясений".