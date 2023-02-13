Во Франции в результате поджога на заводе сгорели более 40 автомобилей

Более 40 машин сгорели в результате поджога на автомобильном заводе Stellantis в коммуне Сашо на севере Франции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство France Presse.

По его данным, охрана предприятия обнаружила проникновение на территорию склада при заводе в 04:30 (07:30) в воскресенье. Охранники заметили одного человека, который смог скрыться с места происшествия. "Один или несколько злоумышленников проникли на территорию предприятия. Мы не знаем, каковы были их намерения", - заявили в пресс-службе завода, предположив, что пожар был "отвлекающим маневром".

Пожар затронул 52 автомобиля, 42 из них были полностью уничтожены огнем. Речь идет о кроссоверах Peugeot 3008 и 5008, только что сошедших с конвейера. Отмечается, что машины стояли под солнечными батареями, которые также загорелись и, вероятно, способствовали распространению огня.