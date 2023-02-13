Минобороны Британии требует в ближайшие два года увеличить военный бюджет на 20%

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в связи с конфликтом на Украине и высокой инфляцией выступает за увеличение военного бюджета королевства на 20% в ближайшие два года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье вечером газета The Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, Уоллес требует от главы Минфина Джереми Ханта увеличить годовой оборонный бюджет на сумму от 8 млрд фунтов стерлингов ($9,6 млрд) до 11 млрд фунтов стерлингов ($13,2 млрд). В настоящее время британский военный бюджет составляет 48,6 млрд фунтов ($58,5 млрд) в год. Согласно ранее озвученным планам, в годовом выражении он должен вырасти на 700 млн фунтов ($845 млн) к 2025 году.

При этом, согласно источникам, Минфин отказывается повышать финансирование Минобороны ввиду наличия у правительства других приоритетов, в том числе в сфере здравоохранения. В то же время неназванные представители военного ведомства, слова которых приводит издание, указывают, что дополнительные средства нужны не для закупки новой боевой техники, а для поддержания вооруженных сил в нынешнем состоянии. Они отмечают, что инфляция в королевстве, достигшая рекордно высокого за 40 лет показателя в 10,5% в годовом исчислении, "особенно сказывается на Минобороны", поскольку ведомство ежегодно направляет около 14 млрд фунтов ($16,8 млрд) на закупки обмундирования.