Фармацевты в Швейцарии заявили о возникшем дефиците лекарств

Швейцария испытывает сейчас нехватку целого ряда лекарств, в том числе обезболивающих, препаратов для сердца, а также от гипертонии и болезни Паркинсона. Об этом заявила в интервью газете Blick в понедельник президент Объединения швейцарских фармацевтов, PharmaSuisse Мартина Рюггли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дефицит затрагивает весь ассортимент. Недоступны около 7% лекарств, расходы на которые покрываются медицинской страховкой", - отметила она.

Рюггли пояснила, что такая ситуация сложилась в стране с наступлением холодов. В дефиците оказались, в частности, антибиотики, пользующиеся большим спросом. "Сегодня на прилавках отсутствуют обезболивающие, препараты для сердца, средства от гипертонии, от болезни Паркинсона, эпилепсии и депрессии, а также лекарства для лечения детей", - заявила глава швейцарской профессиональной ассоциации, объединяющей более 90% фармацевтов страны. По ее словам, "с каждым днем пропадает все больше и больше лекарств".

Рюггли напомнила, что с дефицитом лекарств столкнулись и другие страны Европы. "Большая проблема состоит в том, что 90% активных веществ, входящих в состав препаратов, поступают из Индии и Китая, потому что это дешево, - сказала она. - Но такая концентрация [производства] очень рискованна". Президент PharmaSuisse отметила, что после отмены в Китае жестких ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в этой стране "понадобилось много жаропонижающих и обезболивающих" из-за всплеска заболеваемости. В сложившейся ситуации китайские производители снизили экспорт. Кроме того, негативную роль, по словам Рюггли, сыграли "задержки с доставкой упаковочных материалов, таких как стекло и картон".

Эксперт подчеркнула, что проблему нехватки лекарств "невозможно решить за один день". Она считает, что Швейцарии следует предпринять шаги для преодоления дефицита вместе с другими европейскими странами и, в частности, диверсифицировать источники поставок активных веществ. В этой связи президент ассоциации отметила, что "во всей Европе теперь есть только одна компания, производящая антибиотики", - предприятие Sandoz в Австрии. "Для создания новых площадок потребуется несколько лет, но это возможно", - заключила глава PharmaSuisse.