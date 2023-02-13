Maersk подала в суд на Evergreen из-за блокировки ее судном Суэцкого канала в 2021 году

Датская судоходная и логистическая компания Maersk подала иск в суд Копенгагена против тайваньской судоходной компании Evergreen, чей контейнеровоз Ever Given в 2021 году заблокировал Суэцкий канал. Об этом в понедельник сообщил представитель Maersk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Maersk подала иск против Evergreen, владельцев и технического руководителя судна, в Верховный суд Дании по морским и торговым делам, поскольку Maersk понесла убытки в связи с блокировкой Ever Given Суэцкого канала", - цитирует агентство Reuters представителя компании.

Как отмечает агентство, Maersk не раскрыла информацию о размере исковых требований и о дате подачи иска.

23 марта 2021 года шедший под панамским флагом 400-метровый контейнеровоз Ever Given, которым управляла Evergreen, перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.