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Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 10,1 процента

Европа Материалы 15 февраля 2023 11:57 (UTC +04:00)
Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 10,1 процента

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Годовая инфляция в Великобритании по итогам января замедлилась до 10,1% с 10,5% месяцем ранее. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

За январь потребительские цены в стране снизились на 0,6%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, прогнозировали годовую инфляцию на уровне 10,3%, а в месячном выражении — дефляцию в 0,4%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 8,8% после 9,2% месяцем ранее. За январь цены по этому индексу снизились на 0,4%.

В целом замедлению показателя способствовало снижение цен на транспорт, рестораны и отели. Сдержал замедление инфляции рост цен на табачную и алкогольную продукцию.

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