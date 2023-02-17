Повышение физической активности людей может экономить странам ЕС €8 млрд в год

Повышение физической активности людей до уровня, рекомендованного ВОЗ, позволит предотвратить в странах ЕС 11,5 млн новых случаев неинфекционных заболеваний (НИЗ) к 2050 году и экономить €8 млрд в год. Это в том числе 3,8 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 3,5 млн случаев депрессии, почти 1 млн - диабета второго типа и более 400 тыс. случаев различных видов раковых заболеваний. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе ВОЗ и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

"Наш отчет показывает, что политика поощрения физической активности является беспроигрышной: она способствует счастливой и здоровой жизни и в то же время снижает затраты для систем здравоохранения и общества. Страны ЕС могут сэкономить почти €8 млрд в год за счет повышения уровня физической активности людей и снижения бремени НИЗ", - прокомментировал выводы доклада заместитель генерального секретаря ОЭСР Ульрик Вестергорд Кнудсен, отметив, что €8 млрд в год - это больше, чем совокупные годовые расходы на здравоохранение Литвы и Люксембурга.

Каждый третий житель ЕС имеет недостаточный уровень физической активности, а 45% людей говорят, что никогда не тренируются и не занимаются спортом, свидетельствуют последние опросы. ВОЗ рекомендует не менее 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю.

"В отчете приводятся доказательства того, что инвестиции в политику, поощряющую физическую активность, не только улучшают личное благополучие и здоровье населения, но и приносят экономические дивиденды, - отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. - Каждый евро, вложенный в физическую активность, дает почти двукратную экономическую отдачу - €1,7. Нам необходимо пропагандировать преимущества активной деятельности, причем речь идет не только о физических преимуществах, но и о пользе для психического здоровья, окружающей среды и общества в Европейском регионе ВОЗ".