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МИД Франции заверил Украину в скорой поставке дополнительных САУ Caesar

Европа Материалы 18 февраля 2023 04:16 (UTC +04:00)
МИД Франции заверил Украину в скорой поставке дополнительных САУ Caesar

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Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж ускорил производство вооружений, в связи с чем Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дополнительные САУ Caesar вы получите скоро, поскольку мы теперь производим быстрее", - сказала она в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, обращаясь к вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову, участвовавшему в дискуссии.

Колонна также выразила мнение, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики под ускоренное изготовление оружия.

О поставке дополнительных 12 САУ Caesar пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр сообщила 4 февраля.

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