На севере Италии 16 человек пострадали из-за перевернувшейся во время карнавала платформы

Как минимум 16 человек получили травмы из-за перевернувшейся платформы во время карнавала в итальянской провинции Больцано (часть автономной области Трентино - Альто-Адидже). Один из них в тяжелом состоянии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в субботу газета La Stampa.

По ее данным, инцидент произошел, когда парад платформ уже подходил к концу. Всем пострадавшим от 12 до 42 лет. Шесть человек были доставлены в больницу.

В Италии сейчас идут карнавальные шествия. Впервые после пандемии они проводятся без санитарных ограничений.

Карнавальный период, как правило, длится более двух недель и завершается в "жирный вторник" (21 февраля), после чего начнется предшествующий Пасхе пост.