Нидерланды решили ограничить число работающих в стране российских дипломатов

Нидерланды приняли решение ограничить число работающих в стране российских дипломатов. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД Нидерландов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кабинет министров решил, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве, - говорится в документе. - Поэтому ряду российских дипломатов придется покинуть Нидерланды". Их точное число не сообщается.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, ситуация коснется порядка 10 человек. Покинуть страну они должны в течение двух недель.

Как отметили в МИД Нидерландов, причина для высылки заключается в том, что переговоры с Россией об условиях командирования дипломатов не увенчались успехом. Голландская страна утверждает, что Россия "регулярно пытается тайно разместить офицеров разведки в Нидерландах в качестве дипломатов" и в то же время "отказывает в выдаче виз голландским дипломатам для работы в генеральном консульстве в Санкт-Петербурге и посольстве в Москве".

Как отмечается в документе, в связи со сложившейся ситуацией "генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге будет вынуждено временно закрыться из-за нехватки персонала". "Кабинет министров также принял решение о закрытии российского торгового представительства в Амстердаме", - добавили в МИД Нидерландов. Голландское консульство в Санкт-Петербурге закроется 20 февраля. Российскому торгпредству в Амстердаме предписано прекратить работу с 21 февраля.

"Это в том числе означает, что помощь голландским гражданам и организациям больше не будет оказываться из Санкт-Петербурга, - уточнили в министерстве. - Посольство Нидерландов в Москве останется открытым".