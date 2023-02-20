В Великобритании тысячи сотрудников служб скорой помощи вышли на забастовку

Сотрудники служб скорой помощи присоединились к масштабным забастовкам в Великобритании. Как сообщил в понедельник телеканал Sky News, участники стачек требуют повышения заработной платы на фоне высокой инфляции в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы всего лишь хотим, чтобы правительство вернулось за стол переговоров и поговорило с нами, - сказал представитель профсоюза GMB Найджел Бисли. - Члены нашего профсоюза настроены решительно, но они испытывают разочарование от того, что никто не говорит с нами". Согласно телеканалу, всего в понедельник в забастовке примут участие около 11 тыс. членов GMB. Они настаивают на увеличении заработной платы в соответствии с уровнем инфляции, которая достигла 10,1% в годовом выражении.

Масштабная волна забастовок, вызванная резким ростом инфляции, падением реальных доходов и уровня жизни населения, охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. В стачках принимают участие медработники, железнодорожники, почтальоны, преподаватели школ и вузов, таможенники, представители ряда других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей в соответствии с уровнем инфляции, поскольку подобные меры приведут лишь к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.