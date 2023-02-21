ЕС проведет донорскую конференцию для помощи жителям зоны бедствия в Турции и Сирии

Донорская конференция ЕС по сбору средств для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии пройдет 16 марта в Брюсселе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

Швеция в период председательства в ЕС готова сделать все необходимое для устранения последствий разрушительного землетрясения, сказал министр скандинавской страны перед заседанием глав МИД стран Евросоюза.

Билльстрём отметил, что конференция, призванная максимально смягчить последствия землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше, организована в сотрудничестве с Еврокомиссией.

«​​​​​​​Мы ожидаем высокого уровня участия в этой конференции и надеемся собрать больше денег, чтобы сделать все возможное для народов Турции и Сирии»,- подчеркнул глава шведской дипломатии.

Ранее сообщалось, что донорская конференция ЕС по сбору средств для зон бедствия в Турции и Сирии пройдет в начале следующего месяца.