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Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года

Европа Материалы 21 февраля 2023 07:01 (UTC +04:00)
Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года

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ЕС утвердил решение о продлении санкций в отношении России до 24 февраля 2024 года. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", - говорится в заявлении. Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале Евросоюза".

Согласно информации внешнеполитической службы ЕС, в настоящее время в санкционный список Евросоюза по России включены 1386 физических лиц и 171 компания.

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