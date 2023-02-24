В Чехии потребление газа в 2022 году было минимальным за последние восемь лет

Потребление природного газа в Чехии в 2022 году было минимальным за последние восемь лет. Со ссылкой на Энергетическое регуляционное управление республики об этом сообщило в пятницу Чешское радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Чехии в 2022 году было использовано 7,544 млрд куб. м природного газа. Этот показатель в годовом выражении оказался на 20% ниже среднестатистического. Кроме того, в прошлом году в республике сократилось потребление электроэнергии - на 3,9% по сравнению с предшествующими годами.

Одновременно в Чехии сократилось производство электричества на электростанциях, работающих на природном газе. Выработанное на них электричество составило 8,1% от общего объема произведенного в республике электричества. Это наиболее низкий показатель за последние четыре года.

На снижении потребления газа, согласно экспертам, отразился значительный рост его стоимости, возникший на фоне событий на Украине, которые негативно влияли на общую ситуацию в энергетической сфере.