Уровень продовольственной инфляции в Великобритании превысил 17%

Годовой уровень продовольственной инфляции в Великобритании в феврале достиг 17,1%, что является самым высоким для страны показателем за последние 45 лет. Соответствующие данные были опубликованы во вторник международным агентством маркетинговых исследований Kantar, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для людей рост цен на продовольствие - второй по значимости финансовый вопрос после стоимости электроэнергии. Две трети населения обеспокоены ценами на продукты и напитки", - заявил Фрейзер Маккевитт, возглавляющий направление розничной торговли и потребительского анализа в Kantar.

Согласно данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства (Office for National Statistics, ONS), в последний раз годовой уровень продовольственной инфляции в стране превысил отметку 17% в 1977 году, составив 17,6%. Год назад ONS оценивала этот показатель в 4,3%.

Данные Kantar указывают на сохраняющийся рост продовольственной инфляции, но могут расходиться с оценками ONS, еще не публиковавшей данные за февраль. В январе статистическая служба сообщила о сокращении годового показателя инфляции до 10,1%, что стало самым низким значением за последние пять месяцев. Это связано со стабилизацией ситуации на мировом энергетическом рынке и снижением цен на нефть и газ. При этом увеличение стоимости электроэнергии, последствия конфликта на Украине, а также нехватка трудовых ресурсов в Великобритании продолжают оказывать значительное влияние на цены продовольствия в рознице.

Как отмечается на сайте британского парламента, с декабря 2021 года по декабрь 2022 года стоимость обезжиренного молока в стране выросла на 46%, цельного - на 38,5%, сахара - на 38,5%, оливкового масла - на 39,5%, сыра - на 32,6%, масла - на 29,4%. Среди продовольственных категорий, которые были больше всего затронуты ростом цен, также находятся: макаронные изделия (29,1%), мука (29%), яйца (28,9%), замороженные овощи (25,7%), маргарин и иные твердые растительные жиры (24,2%), джемы и мед (24,2%).

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2022 году средний рост мировых цен на продовольствие составил 14,3%.