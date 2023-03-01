В ВОЗ заявили, что рассматривают все гипотезы происхождения SARS-CoV-2

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает все гипотезы происхождения коронавируса SARS-CoV-2, пока не получит доказательств в пользу какой-либо из них. Об этом заявил в среду ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич, передает передает Trend.

В ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявление директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея о том, что это ведомство считает утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии, Яшаревич сказал: "ВОЗ видела сообщения СМИ, но не получила какой-либо информации об этой конкретной оценке". "Пока у нас не будет больше доказательств, рассматриваются все гипотезы", - подчеркнул официальный представитель.

"ВОЗ и SAGO (научно-консультативная группа экспертов по новым опасным патогенам) продолжат изучение всех имеющихся научных данных, которые помогут нам углубить знания о происхождении SARS-CoV-2, и мы призываем Китай и научное сообщество предпринять необходимые исследования в этом направлении", - заключил Яшаревич.

Рей заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News, что ФБР считает утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии. Он утверждал, что правительство КНР, по его мнению, "делает все возможное, чтобы помешать" усилиям США и их партнеров по установлению обстоятельств начала пандемии.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее призвал Китай к сотрудничеству в расследовании происхождения коронавируса SARS-CoV-2. На брифинге в Женеве 15 февраля он сообщил, что направил высокопоставленным лицам в КНР соответствующее послание.

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухане, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань". Высказывались и предположения о его лабораторном происхождении.