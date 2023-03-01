Инфляция в Германии осталась в феврале на прежнем уровне

Инфляция в Германии в феврале осталась на том же уровне, что и в январе, составив 8,7%. Такие предварительные данные опубликовало в среду Федеральное статистическое ведомство ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, потребительские цены в феврале вырастут на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с январем потребительские цены увеличатся на 0,8%. В январе инфляция в ФРГ также достигла 8,7% в годовом исчислении.

В статистическом ведомстве обращают внимание на то, что после начала боевых действий на территории Украины больше всего выросли цены на энергоносители и продукты питания. Это оказало существенное влияние на уровень инфляции в ФРГ. Например, по итогам февраля продукты питания подорожают на 21,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, энергоресурсы - на 19,1%.

Окончательные данные по инфляции в Германии за февраль будут опубликованы 10 марта.