В ФРГ впервые с 2015 года выросло число нападений на приюты для беженцев

Число нападений на приюты для беженцев увеличилось в Германии в прошлом году на 73% по сравнению с годом ранее. Такие предварительные данные сообщило МВД ФРГ в ответ на запрос фракции Левой партии в Бундестаге. Выдержки из документа приводит в четверг газета Neue Osnabrücker Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, число атак на приюты выросло впервые с 2015 года. Всего в 2022 году были совершены 121 нападение и иные действия против таких учреждений, тогда как в 2021 году было зарегистрировано 70 подобных случаев. Для сравнения: в 2015 году власти зафиксировали более 1 тыс. подобных противоправных действий.

Вне приютов беженцы в прошлом году подверглись нападению 1 248 раз.

В 2022 году приток беженцев в Германию значительно вырос, что связано прежде всего с событиями в Украине. Из этой страны в ФРГ прибыли более 1 млн человек.