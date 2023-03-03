БАКУ /Trend/ - Европейский союз к 2050 году нацелен свести дорожные происшествия к нулю.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в пятницу директор польского Центра транспортных проектов ЕС Йоанна Лех в ходе конференции на тему «Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане».

По ее словам, те шаги, которые планируется предпринять в этом направлении, будут применяться и в Азербайджане.

«Мы готовы представить Азербайджану лучшую практику не только Польши, но и стран Европы и мы уверены, что в ближайшие два года в области безопасности движения на дорогах Азербайджана будет сделано много работ и достигнуто большое продвижение», - добавила она.