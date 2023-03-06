Железнодорожники Греции проведут новую забастовку в связи с катастрофой поезда

Профсоюз работников железных дорог Греции объявил о проведении в понедельник новой 24-часовой забастовки в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса, в которой погибли по меньшей мере 57 человек и десятки были ранены. Об этом сообщил в воскресенье вечером греческий телеканал ERT1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, из-за забастовки отменяется в понедельник движение поездов компании Hellenic Train по всем маршрутам.

Все железнодорожное сообщение в стране приостановлено с 1 марта после катастрофы поезда около Ларисы. Суточные забастовки железнодорожного персонала уже проводились с четверга по воскресенье.

Всегреческая федерация железных дорог и рельсовых транспортных средств указала ранее в своем заявлении, что на основании своих писем, направленных компетентным органам (министерствам, администрациям, политическим партиям) за все предыдущие годы, она составит меморандум со всеми вопросами, касающимися железной дороги, и запросит немедленной встречи с руководством министерства инфраструктуры и транспорта, а также с политическими партиями. На встречах вновь будут представлены взгляды профсоюзного движения на безопасность движения железнодорожного транспорта с требованием четкого графика их реализации во избежание каких-либо инцидентов в будущем.

После аварии представители профсоюзов железнодорожников заявили о проблемах с обеспечением безопасности движения на железной дороге Афины - Салоники. По их словам, на ряде участков трассы, где ходят поезда со скоростью до 160 км в час, не работают системы световой сигнализации и автоматического управления движением, движение поездов не отражается на экранах мониторов. Машинисты фактически ведут поезда в ручном режиме.

По сообщению транспортной компании, в пассажирском поезде, который столкнулся с грузовым в ночь со вторника на среду недалеко от греческого города Лариса, было примерно 350 человек. По последним официальным данным пожарной службы Греции, "число подтвержденных жертв этой железнодорожной катастрофы достигло 57". Большинство погибших - юноши и девушки возрастом 20-30 лет. В больницах в настоящее время находятся 22 человека, из них семь - в отделениях реанимации.