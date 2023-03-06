Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

У вокзала в Милане несколько человек получили ножевые ранения

Европа Материалы 6 марта 2023 23:47 (UTC +04:00)
У вокзала в Милане несколько человек получили ножевые ранения

Читайте Trend в

Не менее четырех человек получили ножевые ранения, предположительно, в результате попытки грабежа в районе центрального вокзала в Милане. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Один из предполагаемых злоумышленников был задержан. По предварительным данным, нападавших было двое, и они, по свидетельству очевидцев, находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сначала они легко ранили двух женщин, затем атаковали еще троих - женщину и двух мужчин, один из которых доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Личности нападавших устанавливаются.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости