У вокзала в Милане несколько человек получили ножевые ранения

Не менее четырех человек получили ножевые ранения, предположительно, в результате попытки грабежа в районе центрального вокзала в Милане. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Один из предполагаемых злоумышленников был задержан. По предварительным данным, нападавших было двое, и они, по свидетельству очевидцев, находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сначала они легко ранили двух женщин, затем атаковали еще троих - женщину и двух мужчин, один из которых доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Личности нападавших устанавливаются.