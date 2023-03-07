Во Франции из-за забастовки остановили работу трех из четырех терминалов СПГ

Работники трех из четырех терминалов сжиженного природного газа (СПГ) во Франции прекратили работу на семь дней в знак протеста против предлагаемой правительством пенсионной реформы. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на объединение сотрудников энергетической компании Elengy при профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По его данным, два терминала расположены в коммуне Фос-сюр-Мер на юго-востоке республики (департамент Буш-дю-Рон), третий - в городе Сен-Назер на западе страны (департамент Атлантическая Луара).

Отмечается, что газ не будет подаваться в распределительную сеть французского газового оператора GRTgaz, филиалом которого является Elengy, не будет производиться разгрузка танкеров СПГ и заполнение транспортировочных цистерн.

Четвертый терминал СПГ расположен в коммуне Дюнкерк на севере Франции. О его остановке не сообщается.