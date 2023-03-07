Профсоюзы транспорта Франции начали шестую акцию протеста против пенсионной реформы

Профсоюзы транспортных отраслей первыми открыли в ночь на вторник уже шестую в этом году общенациональную акцию протеста против повышения пенсионного возраста во Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Она будет проходить до конца дня и объединит забастовки и другие действия в различных сферах экономической и социальной жизни по всей стране.

Глава Всеобщей конфедерации труда (CGT) Филипп Мартинез призвал профсоюзных активистов "поставить экономику на колени", чтобы склонить государство к отказу от планов повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет для всех профессий.

Согласно сообщениям из регионов, в минувшие часы французские дальнобойщики уже начали перекрытие ключевых магистралей. Утром во вторник к ним присоединятся работники атомных электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и других предприятий энергетического сектора. Кроме того, по призыву профсоюзов во многих коммунах будет прекращен вывоз мусора.

Серьезно может быть нарушена работа школ. В ряды манифестантов намерены влиться до 60% учителей. Это заметно больше, чем в день забастовки 19 января, считавшейся до сих пор самой масштабной с начала протестов.