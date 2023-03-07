Во Франции в акциях против пенсионной реформы участвуют 40% железнодорожников

Около 40% сотрудников французских железных дорог и каждый третий педагог принимают участие в межотраслевой забастовке против пенсионной реформы, которая во вторник проходит во Франции. Об этом сообщила газета Le Monde, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет издание, в акциях участвуют 39% персонала Национальной компании железных дорог (SNCF), "при этом бастуют половина контролеров и две трети машинистов". Кроме этого, из-за забастовки в аэропортах Парижа, Бордо, Лилля, Лиона, Нанта, Марселя, Монпелье, Ниццы и Тулузы отменено от 20% до 30% рейсов.

По данным Le Monde, в среднем "в забастовке принимают участие 32,7% педагогов", в том числе 35% учителей начальной школы и 30% - средней. Издание также уточнило, что с утра вторника студенты заблокировали два десятка университетов по всей стране, в том числе в Париже, Лионе, Нантере, По, Пуатье, Руане, Страсбурге и Гренобле.

Ранее глава профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT) Филипп Мартинез в интервью еженедельнику "Журналь дю диманш" пообещал, что 7 марта "Франция встанет", чтобы выразить свое несогласие с предлагаемым властями проектом пенсионной реформы. По его словам, готовится более 260 протестных акций, на которых ожидаются "миллионы участников". В то же время телеканал BFM со ссылкой на внутренние прогнозы аналитиков МВД страны сообщал об ожидаемом властями количестве протестующих на уровне от 1,1 до 1,4 млн человек.

Одна из наиболее масштабных акций против проекта пенсионных изменений состоялась во Франции 31 января, когда на улицы вышло около 2,8 млн человек - по данным CGT (1,2 млн человек - по данным МВД). Также крупные акции проходили 7 и 11 февраля.

В середине января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект реформы, согласно которому возраст выхода на пенсию должен быть увеличен с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект также предполагает повышение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену ряда специальных пенсионных режимов в различных отраслях.