Аэропорты Франции продолжат работать с перебоями по меньшей мере еще три дня

Аэропорты во Франции из-за забастовок против пенсионной реформы продолжат работать с перебоями в среду, четверг и пятницу, ожидается отмена около 30% рейсов. Об этом в среду в эфире телеканала LCI сообщил министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Аэропорты] продолжат работать с перебоями, - отметил он. - Число рейсов в наиболее значимом аэропорту Франции Шарль-де-Голль сокращено на 20%, такая ситуация будет сохраняться в четверг и пятницу. 30% рейсов будут отменены в аэропортах столичного региона, в том числе Орли, а также в крупных городах - Ницце, Тулузе, Марселе".

По мнению Бона, в этот раз общенациональная акция протеста против повышения пенсионного возраста затронула транспортную отрасль в меньшей степени, чем раньше. "Забастовки получили меньшую поддержку, чем в прошлые дни, например 19 января [в первый день протеста]", - сказал министр.

Ранее Главное управление гражданской авиации Франции сообщило, что воздушные гавани страны вернутся к нормальному режиму работы утром 9 марта.

По сообщению МВД Франции, почти 1,3 млн человек приняли участие в манифестациях во вторник по всей республике, что стало рекордным показателем с начала акций протеста в конце января.

В середине января премьер-министр страны Элизабет Борн представила проект реформы, согласно которому возраст выхода на пенсию должен быть увеличен с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект также предполагает повышение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену целого ряда специальных пенсионных режимов в различных отраслях.