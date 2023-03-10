Сенат Франции поддержал возможность досрочного ухода на пенсию в 63 года

Сенат Франции (верхняя палата парламента) поддержал норму, которая позволит уходить на пенсию досрочно в 63 года. Об этом сообщило в четверг радио France Info, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

В ходе обсуждения проекта пенсионной реформы, который предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, сенаторы поддержали норму, которая "позволит прекращать трудовую деятельность в 63 года".

Как уточняет радиостанция, досрочный выход на пенсию будет позволен тем, "кто начал трудовую деятельность между 20 и 21 годами".

Кроме этого, проект пенсионной реформы предполагает повышение пенсии в размере до 5% для женщин, "которые имеют хотя бы одного ребенка и отработали не менее 43 лет".