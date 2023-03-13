Британия в ближайшие два года увеличит военный бюджет на $6 млрд

Правительство Великобритании увеличит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта в Украине. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что пункт об увеличении военного бюджета будет отражен в обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, которая будет опубликована 13 марта. В заявлении уточняется, что £3 млрд ($3,6 млрд) будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений.

В канцелярии Сунака подчеркнули, что в долгосрочной перспективе Великобритания хочет довести свои военные расходы до 2,5% ВВП (в настоящее время - чуть более 2%).