ЕС концу 2023 года вернется к докризисным налогово-бюджетным правилам

Экономика Евросоюза прошла интенсивную фазу энергетического кризиса, Брюссель прогнозирует в 2023 году улучшение перспектив, снижение инфляции и к концу года деактивирует оговорку об исключительном отступлении от макроэкономических правил, заявил зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы прошли интенсивную первую фазу энергетического кризиса. Европейская экономика больше не находится в тяжелом спаде. Она восстановилась по сравнению с допандемическим уровнем", - сказал он после заседания Совета министров экономики и финансов ЕС (ЭКОФИН).

Он сообщил, что к концу года будет деактивирована "общая оговорка об исключении", принятая в начале пандемии COVID-19. Она приостановила действие требований налогово-бюджетных ("маастрихтских") правил, предоставив странам ЕС достаточную гибкость для реагирования на кризис.

"Однако мы должны помнить, что базовое инфляционное давление все еще остается, - продолжал Домбровскис. - Чтобы позитивный экономический прогноз оставался в силе, мы рассчитываем на то, что цены на энергоносители, особенно на газ, останутся на низком уровне и не вырастут снова".

Чиновник отметил, что за год Европе удалось диверсифицировать свои источники энергии и поставщиков и в значительной степени снизить зависимость от российского газа. Наряду с наращиванием мощностей, большими запасами и мягкой зимой это ослабило давление на цены на энергоносители в ЕС. Цены на газ сейчас намного ниже и колеблются примерно на уровне осени 2021 года.

Совет министров экономики и финансов ЕС обсудил использование фондов и программ, созданных во время кризиса, для эффективного перехода к "зеленой" экономике и обеспечению независимости Европы от российских энергоносителей в условиях высокой инфляции и сбоев в цепочке поставок. Он утвердил основные направления союзного бюджета на 2024 год. Они послужат политическим ориентиром для Еврокомиссии при подготовке бюджета.