В Великобритании заявили, что не войдут в техническую рецессию в 2023 году

Великобритания не окажется в ситуации технической рецессии в текущем году из-за изменения внешних факторов и принимаемых правительством мер. Об этом сообщил в среду министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант, выступая в парламенте с бюджетным посланием, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Бюро по бюджетной ответственности прогнозирует, что из-за изменения международных факторов и мер, которые я принимаю, Великобритания не войдет в техническую рецессию в этом году", - сказал Хант.

Он подчеркнул, что инфляция в Великобритании, согласно прогнозам бюро, снизится с 10,7%, зафиксированных в четвертом квартале 2022 года, до 2,9% к концу 2023 года. По его мнению, правительство Соединенного Королевства намерено выполнить ранее взятое на себя обязательство в два раза сократить инфляцию в стране.