ЕС намерен ввести ограничения на импорт зеленых технологий из Китая

Евросоюз решил ввести ограничения на импорт зеленых технологий из Китая с целью снизить зависимость от него и обеспечить национальную безопасность. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times со ссылкой на законопроект о промышленности с нулевыми выбросами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, доступ к тендерам для представителей Китая, "доля которого на рынке ЕС составляет более 65%", будет ограничен.

Генеральный директорат по торговле Еврокомиссии выразил обеспокоенность в связи с тем, что подобные меры могут нарушать международное право, отмечает газета.

Во вторник ЕС объявил о планах ввести контроль над инвестициями европейских компаний в производство товаров двойного назначения в третьих странах, в первую очередь в Китае, чтобы не допустить утечки технологий.