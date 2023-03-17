Совмин Италии одобрил строительство моста через Мессинский пролив

Совет министров Италии в четверг одобрил декрет, "который позволяет немедленно возобновить проектирование и строительство" моста через Мессинский пролив между Калабрией и островом Сицилия. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры и транспорта Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В заявлении ведомства отмечается, что за основу будет взят "окончательный проект 2011 года, который будет адаптирован к новым техническим и экологическим стандартам и стандартам безопасности". Мост будет способствовать развитию инфраструктуры в обоих регионах, указывает ведомство. Длина объекта, как ожидается, должна составить чуть более 3 км.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, правительство которого в 2009 году подтверждало обязательства по строительству моста, назвал предстоящие работы по его возведению "конкретным проектом, который представляет собой идею будущего". Он напомнил в своих социальных сетях, что проект был готов еще 20 лет назад.

Идея связать Сицилию с материком мостом восходит к древним временам. Некоторые историки полагают, что римляне даже реализовали подобную затею, построив понтонный мост, который, однако, мешал судоходству. Над проблемой размышляли Карл Великий и Фердинанд II Бурбон.

В узком месте ширина пролива чуть более 3 км, глубина морского дна неравномерна, а в самых глубоких местах дно опускается более чем на 100 м. Столь масштабный и технически сложный проект требовал немалых затрат. С новой силой интерес к идее соединения материка и Сицилии вспыхнул после объединения Италии в 1861 году. Предлагались даже варианты подземного туннеля.

После Второй мировой войны свои проекты моста предлагали архитекторы с мировым именем. В 1969 году был объявлен национальный конкурс, на него прислали около 150 проектов. В 1986 году были выполнены расчеты и составлены сметы по строительству с несколькими вариантами моста. Через шесть лет был представлен улучшенный проект по документации. При правительстве во главе с Берлускони проект возведения моста был утвержден, однако тогда его реализацию отложили по политическим причинам.